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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Первая православная служба в бывшей капелле Адальберта прошла в Калининграде

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Калининградская епархия провела первую службу в реконструируемой бывшей католической капелле Адальберта, сообщила пресс-служба епархии.

Сейчас капелла носит название прихода Архангела Михаила, поэтому первым православным богослужением здесь стал акафист этому архангелу. Богослужение совершили протоиерей Сергий Коротких и иерей Вадим Трусов.

В храме еще не завершена реставрация, позже будет проведено благоустройство прилегающей территории. Храм расположен в старом районе Калининграда на проспекте Победы и имеет хорошее обозрение.

В этом году были закончены работы по реставрации фасада. Удалось демонтировать неисторическую пристройку, в которой в последние годы располагалась парикмахерская с яркой, вызывавшей нарекания горожан и туристов вывеской.

По историческим фотографиям специалисты полностью восстановили одну из стен здания. Аутентичен первоначальному и внешний облик кровли: она перекрыта керамическим покрытием. Также по старинным фотографиям и чертежам восстановлены декоративные элементы фасада. На обновленном здании установлены часы. Четыре циферблата на каждой стороне башни воссоздали по историческим фотографиям.

История католической капеллы Святого Адальберта в новом тогда районе Кёнигсберга Амалиенау началась со строительства 16 июля 1902 года. Известно, что до Второй мировой войны здание дважды перестраивалось. В ходе боевых действий кирха получила повреждения. В послевоенные годы пристроенная часть была разобрана на кирпич, а старое помещение отдано под протезное предприятие.

С 1975 по 2019 год здание кирхи занимала магнитно-ионосферная обсерватория ИЗМИРАН, позже - администрация Западного отделения исследовательского института земного магнетизма РАН. В эти годы внутреннее помещение бывшей кирхи Святого Адальберта было перестроено и разделено на три этажа.

Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года кирха Святого Адальберта получила статус объекта культурного наследия регионального значения. Затем объект был передан РПЦ.

Калининград РПЦ
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