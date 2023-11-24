Омбудсмен сообщила, что против детей в РФ за год совершено 100 тыс. преступлений

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - За прошедший год в России, согласно данным статистики, было совершено более 100 тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в Совете Федерации в пятницу.

Она отметила, что с 2018 года наблюдается рост преступлений против половой неприкосновенности. "И что еще печальнее - половина этих случаев идет из семьи, то есть совершаются близкими родственниками внутри семьи", - сказала Львова-Белова.

Она сообщила также, что в 2022 году было совершено 80 убийств детей родителями. "Мне кажется, эта такая цифра очень жуткая", - сказала омбудсмен.

По ее словам, важным шагом в профилактике преступлений было принятие стратегии комплексной безопасности детей в РФ.

"Мы участвовали в ее разработке. И в настоящее время разработан план (реализации) стратегии, я надеюсь, что реализация позволит существенно улучшить ситуацию в этой сфере", - пояснила она.