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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Специалисты "Газпрома" покажут турецким партнерам наработки в торговле газом

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" представит турецким партнерам наработки в области торговли газом, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания межправительственной комиссии РФ и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось в Анкаре.

По словам Новака, по вопросу реализации проекта турецкого газового хаба "идет плотное взаимодействие "Газпрома" и Botas".

"Сейчас на согласовании сторон дорожная карта. Турецкие партнеры планируют прибыть в Санкт-Петербург для того, чтобы ознакомиться с наработками в этой области. Я уверен, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности о практической реализации данного проекта (газового хаба в Турции - ИФ)", - сказал Новак.

Как сообщалось, в октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из РФ в Турцию по дну Черного моря, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.

ПАО "Газпром" сообщало, что совместно с турецкими партнерами прорабатывает вопрос создания газового хаба в Турции. Российская сторона представила свою концепцию объекта, параметры и принципы его функционирования.

Александр Новак Газпром Турция
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