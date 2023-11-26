Шойгу заявил о создании объединенной системы ПВО со странами ОДКБ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что на основе двухсторонних соглашений со странами-членами ОДКБ создана объединенная система противовоздушной обороны (ПВО).

"Фактически она создана, создана на двустороннем уровне. У нас есть соглашение, системы противовоздушной обороны с каждым из государств. Это и с Арменией, с Казахстаном, с Киргизией, с Таджикистаном, естественно с Белоруссией", - сказал Шойгу в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1", ВГТРК) Павлу Зарубину, отвечая на вопрос про систему ПВО ОДКБ.

"Она, естественно, оснащена, она работает, мы периодически проводим учения, поддерживаем ее в боевом состоянии", - отметил глава Минобороны.

Шойгу сообщил, что "если требуется оформление документально, мы думаем, (будем) оформлять документально". "Но с каждой из стран-членов ОДКБ у нас есть соглашение двустороннее. И по этому двустороннему соглашению система создана", - подчеркнул министр обороны РФ.

23 ноября в Минске Шойгу заявил, что Россия продолжает делать все для укрепления и усиления совместной со странами-членами ОДКБ системы противовоздушной обороны, в том числе с учетом опыта спецоперации.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.