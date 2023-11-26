Около 270 энергетиков восстанавливают электроснабжение в Сочи

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Локальные отключения электричества происходят в Сочи из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба сочинских электрических сетей в воскресенье.

"Усиленный контроль ведут энергетики Сочинского филиала компании Россети Кубань за энергобъектами в условиях разбушевавшегося на Черноморском побережье ветра. Порывы ветра привели к локальным нарушениям электроснабжения на некоторые улицах города. В основном энергетики зафиксировали повреждения сетей в предгорных районах. Бригадам удастся оперативно выявлять места повреждения и восстанавливать электроснабжение потребителей в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Штормовое предупреждение действует несколько дней по всему региону. В этой связи энергетики были переведены в режим повышенной готовности.

"Специалисты Сочинских электрических сетей работают в тесном взаимодействии со службами спасения и коммунальными службами города. Всего 267 энергетиков компании находятся на оперативном дежурстве. В полной готовности 160 единиц спецтехники и 24 резервных источника снабжения электрической энергией общей мощностью 4 МВт", - отмечается в сообщении.