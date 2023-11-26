Занятия отменяются в школах и детсадах Анапы в понедельник из-за непогоды

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Власти Анапы отменили в понедельник занятия в детсадах, школах и учреждениях допобразования города из-за непогоды, сообщает мэрия Анапы в своем телеграм-канале в воскресенье.

"В связи со сложными погодными условиями принято решение сделать 27 ноября выходным днем для воспитанников детсадов, школ, учреждений допобразования. Их коллективы будут работать в штатном режиме, оценивая последствия стихии и устраняя их вместе с городскими службами. Все ответственные службы продолжают работать в режиме повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жителей города также просят по возможности оставаться дома и "усилить контроль за детьми".

"По информации спасателей, даже при снижении силы ветра, еще возможны падения веток. Завтрашний день городские службы посвятят исследованию зон риска и ликвидации любых угроз", - сказано в релизе.

В мэрии отметили также, что в период с 8:00 до 20:00 мск в Анапе выпало 14 мм осадков, порывы ветра достигали 23 м/с. Поступило более 60 заявок о поваленных деревьях и сломанных ветках - все они отработаны.

"В настоящее время продолжается восстановление повреждений на линиях энергоснабжения. На местах задействованы аварийные бригады - кроме того, ожидаются дополнительные силы из других муниципалитетов", - отметили городские власти.

Ранее сообщалось, что по всей территории Краснодарского края с 24 по 27 ноября пройдет комплекс гидрометеорологических явлений: смерчи, ливни, грозы, град и сильный ветер.