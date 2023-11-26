Аэропорт Сочи вновь принимает самолеты
Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Сочи продолжает работу по фактической погоде, сообщает пресс-служба аэропорта в воскресенье.
"Погодные условия дали возможность экипажам совершать посадки", - говорится в сообщении.
Авиарейсы, ранее ушедшие на запасные аэродромы, возвращаются.
"В аэропорту создали оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений, (...) усилили контакт-центр", - добавили в пресс-службе.
В настоящее время в Сочи слабый ветер и идет небольшой дождь.