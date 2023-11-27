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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Черноморский район Крыма остался без воды и теплоснабжения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Жители Черноморского района Крыма остались без воды и теплоснабжения из-за отсутствия электричества на насосных станциях, сообщила глава администрации района Наталья Писарева.

"Водоснабжение и водоотведение в Черноморском районе полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях, в том числе остановлено централизованное отопление", - написала Писарева в телеграм-канале.

Она попросила жителей Черноморского оставаться дома и сообщать в диспетчерскую службу обо всех происшествиях.

Ранее в ГУП "Крымэнерго" заявили, что Черноморский район, Евпатория и Сакский район наиболее пострадали от мощного шторма.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Власти собрали оперативные штабы, понедельник объявили выходным.

Крым Черноморский район
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