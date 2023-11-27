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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Железнодорожное сообщение в Сочи восстановлено

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Сочи восстановлено прерванное из-за падения деревьев железнодорожное сообщение, написал мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале в понедельник.

"Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде", - говорится в публикации.

Он отметил, что в ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек и свыше 80 единиц техники. На текущий момент полностью освобождены дороги от деревьев, поваленных шквалистым ветром.

Ранее сообщалось о задержке пассажирских поездов на Кубани из-за непогоды.

Краснодарский край Сочи Алексей Копайгородский
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