Железнодорожное сообщение в Сочи восстановлено

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - В Сочи восстановлено прерванное из-за падения деревьев железнодорожное сообщение, написал мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале в понедельник.

"Пострадавших нет. Ж/д сообщение восстановлено, аэропорт работает по фактической погоде", - говорится в публикации.

Он отметил, что в ликвидации последствий стихии задействованы более 250 человек и свыше 80 единиц техники. На текущий момент полностью освобождены дороги от деревьев, поваленных шквалистым ветром.

Ранее сообщалось о задержке пассажирских поездов на Кубани из-за непогоды.