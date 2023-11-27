Эксперимент по маркировке отдельных видов электроники пройдет с декабря до 28 февраля

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке товаров, относящихся к радиоэлектронной продукции, пройдет в России с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года, говорится в постановлении правительства, утвержденном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и опубликованном в понедельник.

"Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения на товары средств идентификации, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки светотехнической продукции и ее компонентов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В эксперимент включены розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника, пояснили в пресс-службе оператора маркировки ООО "Оператор ЦРПТ".

Там отметили, что эксперимент проводится по инициативе российских производителей. "Сейчас у них есть проблема: некоторые компании везут светотехнику из других стран, перепаковывают и выдают за российскую. На этом основании выигрывают тендеры на госпоставки. В итоге господдержка уходит серому бизнесу, а российские производители не получают стимулов для развития", - приводятся в сообщении слова замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова.

Запустить эксперимент по маркировке отдельных видов радиоэлектронной продукции планировалось еще в середине прошлого года. Уже тогда перечень товаров для маркировки был значительно сокращен (в основном включал осветительное оборудование, трансформаторы, коммутационную аппаратуру и т.п.) относительно первоначального перечня, разработанного в 2021 году и включавшего сотовые телефоны, смартфоны, ноутбуки и планшеты, запоминающие устройства и другие устройства.

Всего в рамках эксперимента планируется проводить маркировку только светотехнической продукции и ее компонентов - 15 видов продукции в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС).

Формально эксперимент будет проводиться с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года. Однако реальная маркировка этой продукции, обработка и анализ соответствующей информации начнется позднее. Так, для проведения эксперимента потребуется создание соответствующей информационной системы. Ее разработкой и эксплуатацией на безвозмездной основе будет заниматься "Оператор ЦРПТ". При этом компания должна будет бесплатно предоставлять участникам эксперимента коды маркировки продукции.

К 15 декабря текущего года "Оператор ЦРПТ" должен подготовить требования к информсистеме и к обеспечению ее информбезопасности. В свою очередь Минпромторгу поручено к 10 февраля 2024 года утвердить эти требования, подготовить методические рекомендации по проведению эксперимента и план-график его проведения.

Участниками эксперимента помимо "Оператора ЦРПТ" и госорганов, которым поручено обеспечить его проведение (Минпромторг, Минцифры, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор, Росаккредитация и ФСБ России), могут стать участники оборота радиоэлектронной продукции, операторы электронного документооборота и операторы фискальных данных. Причем три последние категории смогут принять участие в эксперименте на добровольной основе.

Это не первый эксперимент по маркировке той или иной продукции, запущенный осенью текущего года. Так, ранее были проанонсированы эксперименты по маркировке отдельных видов оптоволоконной продукции (срок его проведения - с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года) и по маркировке готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы, а также отдельных видов бакалейной продукции (с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года).