АКРА ожидает рост ВВП РФ в 2024г в районе 1%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2023 году может составить 3,0-3,2%, в 2024 году он замедлится до около 1%, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).

Агентство во вторник распространило свой обновленный доклад с прогнозными сценариями до 2026 года.

В базовом варианте АКРА ожидает инфляцию в РФ в 2023 году в интервале 7,0-7,5%, в 2024 году - 5,2-5,8%, ключевую ставку на конец 2023 года - в интервале 15-16%, на конец 2024 года - 10,5-11,5%.

Аналитики АКРА ожидают, что в конце 2023-го и в первой половине 2024 года курс доллара может ослабнуть до 85 рублей, но в долгосрочной перспективе тренд будет на ослабление рубля.

"Высокая загрузка существующих мощностей и трудовых ресурсов сохранится. В результате комбинации постпандемийной конъюнктуры в 2021 году и роста спроса со стороны государства в 2022-2023 годах к настоящему моменту загрузка мощностей и трудовых ресурсов достигла исторически очень высоких уровней. Это означает, что рост экономики будет ограничен со стороны предложения, в результате чего темпы годового прироста ВВП снизятся c примерно 3% в 2023-м до более близких к потенциальным 1-2% на горизонте прогноза (в 2024-м составят около 1%)", - говорится в докладе.

Согласно прогнозу АКРА, рост ВВП РФ в 2023 году будет в интервале 3,0-3,2%, в 2024 году - 0,5-1,3%, в 2025 году - 1,0-2,0%, в 2026 году - 0,6-1,8%.

"Результатом последнего в 2023 году планового заседания Банка России по ключевой ставке может стать либо ее повышение (вероятно, финальное в нынешнем цикле), либо сохранение на текущем уровне (15% - ИФ)", - ожидают аналитики АКРА.

"Валютный курс в краткосрочной перспективе останется примерно на текущем уровне, а в долгосрочном периоде будет тренд на его (рубля - ИФ) ослабление. Действие требования по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами, приостановка закупки валюты Банком России, а также повышения ключевой ставки, которые дестимулируют потребительский импорт, в совокупности приводят к тому, что в конце 2023-го и в первой половине 2024 года курс может достигать отметки в 85 руб. за доллар (11,6 руб. за юань)", - отмечается в прогнозе.

При этом в средне- и долгосрочном периоде, как полагает АКРА, сохранятся условия для относительно быстрых курсовых колебаний на внутреннем валютном рынке (на 5-10%).

"Будут актуальны и долгосрочные факторы, работающие на ослабление рубля в номинальном выражении. Помимо прочего, к ним относятся, во-первых, рост внутреннего спроса и, как следствие, спроса на импортные товары и услуги, который опережает увеличение экспортного потенциала (в том числе из-за снижения темпов роста мировой экономики и торговли); во-вторых, устойчивая разница средних уровней инфляции внутри страны и в странах - торговых партнерах", - говорится в докладе.

АКРА прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году в интервале 86,5-91,9 рубя, в 2025 году - в интервале 87,7-94,7 рубля, в 2025 году - 88,4-97,4 рубля.

Как сообщалось, Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ в 2024 году на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2024 году на уровне 4,5%, ЦБ - в интервале 4,0-4,5%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует (прогноз от сентября) среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 90,1 руб., в 2025 году - 91,1 руб., в 2026 году - 92,3 руб.