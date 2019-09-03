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Россия приступит к строительству АЭС в Узбекистане в начале 2020 года

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует в начале 2020 года приступить к строительству атомной электростанции в Узбекистане. Об этом заявил в Ташкенте гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Глава "Росатома" во вторник, 3 сентября, принял участие в открытии первого зарубежного филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ в столице Узбекистана.

"Наша главная задача - выйти на площадку в начале следующего года, уже имея контракт и имея основные совместные решения как по этапам финансирования, так и по этапам реализации проекта", - сказал Лихачев, отвечая на вопрос о ходе реализации проекта.

По его данным, за прошедшее с момента подписания соглашения о строительстве АЭС время стороны подготовили "все необходимые знания, чтобы уже описать в конкретных документах образ будущей станции, ее параметры".

Как сообщалось, в мае этого года Агентство по развитию атомной энергетики Узбекистана ("Узатом") подписало с "Росатомом" контракт на выполнение инженерных изысканий на площадке строительства АЭС. Этот документ в "Узатоме" назвали "одним из ключевых" в рамках проекта возведения станции.

В декабре 2017 года между правительствами России и Узбекистана было подписано соглашение в области мирного использования атомной энергии.

"Росатом" планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200. Приоритетным местом строительства станции выбрана площадка вблизи озера Тузкан в Джизакской области Узбекистана.

Ранее гендиректор "Узатома" Журабек Мирзамахмудов заявлял, что Россия и Узбекистан могут подписать контракт на строительство АЭС до конца 2019 года.

Росатом Алексей Лихачев Узбекистан Ташкент

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