Комитет Думы одобрил введение экзамена для получения охотничьего билета

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поддержал ко второму чтению правительственный проект закона о введении обязательного охотничьего минимума для получения охотничьего билета и о проверке этих знаний.

Законопроект № 10309-8, внесенный в палату в октябре 2021 года, предусматривает обязательную сдачу "охотничьего минимума" лицами, которые получают охотничий билет впервые. Это требование не коснется тех, кто служит в государственных военизированных организациях и имеет воинские или специальные звания или классные чины юстиции., этой категории граждан нужно будет показать документы, подтверждающие прохождение ими службы

"Охотминимум включает в себя требования правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, а также основы биологии диких животных", - говорится в тексте законопроекта.

Знания и навыки кандидатов будут проверять органы исполнительной власти регионов.

"Подготовиться к экзамену можно будет как в специализированных организациях, так и самостоятельно. Человек сможет ознакомиться с информацией, опубликованной исполнительными органами власти регионов. А практический опыт можно получить у охотников, у которых более пяти лет стажа", - сообщил в Telegram глава комитета по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Он отметил, что "сегодня человек, получая охотничий билет, подписывает бумагу о том, что он ознакомился с правилами охоты, а действительно ли он их изучил, проверить нельзя".

К законопроекту также внесли поправки, которые предусматривают создание государственной информационной системы, добавил Кобылкин, не уточнив, какие именно данные в нее будут входить.