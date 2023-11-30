Минобороны РФ заявило об отражении за сутки восьми атак ВСУ на ряде направлений

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за сутки отразили по две атаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском и донецком направлениях, три - на запорожском и одну - на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

"Нанесено поражение живой силе 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады Нацгвардии оперативного назначения в районах населенных пунктов Работино и севернее Новопокровки Запорожской области", - проинформировали в Минобороны РФ.

По его данным, потери украинской армии на этом направлении составили до 30 военнослужащих и три автомобиля.

"На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области", - сказали в военном ведомстве.

Там сообщили, что потери армии Украины составили до 45 военнослужащих и два автомобиля.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке армейской авиации отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики", - добавили в Минобороны РФ.

В районе Андреевки (ДНР) нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. "Противник потерял до 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Также в районе населенного пункта Желанное Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщили в военном ведомстве.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка и Новоукраинка Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, потери украинской армии составили: до 100 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

"На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери ВСУ составили до 55 военнослужащих и два автомобиля", - заявили в военном ведомстве.

Поражен тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике.

В ведомстве сообщили, что за сутки в том числе поражены две украинские радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей СТ-68УМ и П-18, живая сила и техника в 118 районах.

По данным министерства обороны РФ, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты девять украинских беспилотников в ДНР, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13712 танков и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15781 единица специальной военной автомобильной техники", - сказали военные.