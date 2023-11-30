ФАС продолжает проработку отмены антимонопольного иммунитета интеллектуальных прав

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба по-прежнему рассчитывает добиться введения регулирования в отношении владельцев исключительных интеллектуальных прав, в настоящее время пользующихся антимонопольным иммунитетом.

"На наш взгляд, в России необходимо обеспечить пресечение и предупреждение актов монополистической деятельности с использованием результатов интеллектуальной деятельности, исключив антимонопольный иммунитеты в этой сфере. На сегодняшний день это вопрос прорабатывается", - заявил глава ведомства Максим Шаскольский на Международной научно-практической конференции "Антимонопольная политика: наука, практика, образование".

Антимонопольный иммунитет, по его словам, создает риски монополизации, в том числе, на цифровых товарных рынках, потому что почти полностью выводит действия правообладателя из-под надзора ФАС.

"К примеру, при рассмотрении дел, связанных со злоупотреблениями на цифровых рынках в отношении Apple, Google, Microsoft, Booking, Headhunter, практически каждая компания заявляла аргумент о недопустимости вмешательства ФАС в связи с действием антимонопольных иммунитетов в сфере интеллектуальной собственности", - напомнил Шаскольский, отметив тем не менее, что суды такие доводы отклонили.

"Практика антимонопольных органов свидетельствует о возрастающей доле обращений о фактах использования правообладателями механизма защиты интеллектуальных прав в целях монополизации товарных рынков, в том числе цифровых", - сказал он, добавив, что в зарубежном законодательстве антимонопольный иммунитет в сфере интеллектуальной собственности, как правило, отсутствует.

В настоящее время регулирование монополистической деятельности на товарных рынках с использованием результатов интеллектуальной деятельности заблокировано положениями части 4 статьи 10 и части 9 статьи 11 "Закона о защите конкуренции". ФАС еще в начале 2020 года разработала и опубликовала проект поправок, вводящих регулирование соглашений об исключительных правах на РИД. Однако законопроект вызвал критику бизнеса, высказывавшего опасения, что отмена иммунитета снизит инвестпривлекательность инновационных разработок. ФАС со своей стороны указывала на то, что за рубежом антимонопольный контроль не приводил к сворачиванию технологического развития.