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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В РФ вступает в силу требование об обязательной смене автомобильной резины на зимнюю

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Требование об обязательной сезонной смене автомобильных шин на "зимние" вступает в силу 1 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Госавтоинспекция напоминает, что Правилами дорожного движения с 1 декабря предусмотрена обязательная сезонная эксплуатация зимних шин для легковых автомобилей с числом не более 8 посадочных мест без учета водительского места и небольших грузовиков массой не более 3,5 тонн, которая продлится весь зимний период (декабрь, январь, февраль)", - сказала Волк журналистам.

Представитель МВД пояснила, что данное условие продиктовано необходимостью усиления степени защищённости участников дорожного движения, а также снижения вероятности возникновения ДТП с учетом низкой эффективности использования летних шин зимой.

Волк также напомнила об обязанности автовладельцев проверять и обеспечивать исправное техническое состояние транспортного средства перед каждой поездкой.

Ирина Волк МВД РФ
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