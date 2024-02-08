Число признанных нежелательными иностранных НПО выросло за два года более, чем втрое

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Количество иностранных неправительственных организаций (НПО), признанных нежелательными на территории РФ, увеличилось за последние два года более, чем втрое, заявили в Генеральной прокуратуре России.

"Если в 2021 году нами принято решение о признании нежелательной деятельности 18 иностранных организаций, а в 2022 году – 23, то в прошлом году таких организаций уже было 58", - сказала старший прокурор надзорного ведомства Татьяна Лазарева, выступая на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в четверг.

По ее словам, "цифры говорят об усилении давления Запада на Россию через подконтрольные структуры, особенно в связи с предстоящими выборами президента РФ".

"Поступившие в прокуратуру материалы говорят о том, что все организации, в отношении которых нами принято решение о нежелательности, так или иначе были нацелены на подрыв авторитета власти, дискредитацию проводимой государством внутренней и внешней политики", - сказала представитель Генпрокуратуры, подчеркнув, что "это касается всех сфер общественной жизни".

В надзорном ведомстве также заявили, что "в деятельности большинства иностранных неправительственных организаций прослеживаются попытки влияния на электоральные процессы в России".

В частности, упомянуты две организации из Германии и Польши, которые главной своей целью ставят "дискредитацию итогов выборов в РФ".

Созданная в Польше организация "Комитет-2024", по данным надзорного ведомства, в качестве своей цели декларирует "саботирование президентских выборов в России".