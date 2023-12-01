Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сил и средств для тушения пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где площадь возгорания составляет уже 4 тыс. кв. метров, достаточно, пострадавших нет, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

"Сил и средств достаточно. Пострадавших нет", - сказал Завер.

Он отметил, что эвакуации людей не потребовалась, так как рынок уже не работал.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня. В настоящее время площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. метров.