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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сил и средств для тушения пожара на рынке в Ростове-на-Дону, где площадь возгорания составляет уже 4 тыс. кв. метров, достаточно, пострадавших нет, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер.

"Сил и средств достаточно. Пострадавших нет", - сказал Завер.

Он отметил, что эвакуации людей не потребовалась, так как рынок уже не работал.

Сообщение о пожаре на рынке "Темерник" поступило 30 ноября в 20:39. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня. В настоящее время площадь возгорания составляет 4 тыс. кв. метров.

МЧС России Ростов-на-Дону
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