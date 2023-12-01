Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

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Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Астраханской области через суд добилось от авиакомпании "Уральские авиалинии" прекращения практики автоматического включения в договор авиаперевозки пассажиров дополнительных платных услуг, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.

Астраханское управление Роспотребнадзора обратилось с иском о защите прав потребителей в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Ведомство сообщало, что получило сообщение Банка России о том, что при попытке купить билет на сайте "Уральских авиалиний" клиент сталкивается с навязыванием услуг - автоматически проставлено согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования.

Роспотребнадзор провел контрольную закупку авиабилета на сайте авиакомпании. При оформлении билета были автоматически подключены дополнительные платные услуги, в частности, страхование и "Врач онлайн".

"То есть авиакомпания в одностороннем порядке изменяла условия договора", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор просил суд обязать "Уральские авиалинии" прекратить включать в договор авиаперевозки пассажиров допуслуги, но районный суд иск не удовлетворил.

Тогда истец подал апелляцию в Свердловский облсуд. Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что автоматическое согласие на приобретение допуслуг при невозможности понять, что именно приобретаешь, вводит потребителя в заблуждение, а проставленное за потребителя согласие не может считаться добровольным.

Свердловский облсуд отменил решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга и вынес новое. Он удовлетворил требование Роспотребнадзора и обязал авиакомпанию прекратить автоматически включать в договор авиаперевозки согласие на допуслуги.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.