Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Астраханской области через суд добилось от авиакомпании "Уральские авиалинии" прекращения практики автоматического включения в договор авиаперевозки пассажиров дополнительных платных услуг, сообщила пресс-служба Свердловского облсуда.

Астраханское управление Роспотребнадзора обратилось с иском о защите прав потребителей в Октябрьский райсуд Екатеринбурга. Ведомство сообщало, что получило сообщение Банка России о том, что при попытке купить билет на сайте "Уральских авиалиний" клиент сталкивается с навязыванием услуг - автоматически проставлено согласие потребителя на заключение договора добровольного страхования.

Роспотребнадзор провел контрольную закупку авиабилета на сайте авиакомпании. При оформлении билета были автоматически подключены дополнительные платные услуги, в частности, страхование и "Врач онлайн".

"То есть авиакомпания в одностороннем порядке изменяла условия договора", - отмечается в сообщении.

Роспотребнадзор просил суд обязать "Уральские авиалинии" прекратить включать в договор авиаперевозки пассажиров допуслуги, но районный суд иск не удовлетворил.

Тогда истец подал апелляцию в Свердловский облсуд. Судебная коллегия по гражданским делам пришла к выводу, что автоматическое согласие на приобретение допуслуг при невозможности понять, что именно приобретаешь, вводит потребителя в заблуждение, а проставленное за потребителя согласие не может считаться добровольным.

Свердловский облсуд отменил решение Октябрьского райсуда Екатеринбурга и вынес новое. Он удовлетворил требование Роспотребнадзора и обязал авиакомпанию прекратить автоматически включать в договор авиаперевозки согласие на допуслуги.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.

Екатеринбург Роспотребнадзор Свердловский облсуд Уральские авиалинии Астраханская область Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тинькофф банк разместил локальные облигации на $288,65 млн

Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что за полгода армия Украины потеряла более 125 тыс. человек

Шойгу заявил, что за полгода армия Украины потеряла более 125 тыс. человек

Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года

Обязательную диспансеризацию работающих граждан введут в РФ с 2024 года

Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды

Морские порты Кубани работают с ограничениями из-за погоды

Пять человек погибли в результате урагана в Крыму

Журналистке Курмашевой продлили арест в Казани

Рязанец задержан по подозрению в организации атаки дронов на военный аэропорт

Рязанец задержан по подозрению в организации атаки дронов на военный аэропорт

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Температура ниже нормы в декабре ожидается только в Москве из всех регионов РФ

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Пострадавших при пожаре на рынке в Ростове-на-Дону нет

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря

Правила разблокировки карты "Тройка" изменятся с 1 декабря
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });