В Москве досрочно завершили набор контрактников по заданию Минобороны на 2023 г.

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Задание Минобороны РФ на 2023 год по набору контрактников выполнено досрочно в Москве, в армию записались более 22 тыс. человек, сообщил в среду журналистам мэр столицы Сергей Собянин.

"Москва досрочно закончила контрактацию по заданию министерства обороны. Больше 22 тыс. ребят с начала года записались на службу в армию, но мы не прекращаем приём добровольцев. Желающих достаточно много", - сказал Собянин, приехавший на Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова.

Он поблагодарил присутствующих в пункте отбора за то, что они решили пойти в армию. "Ситуация такая, что это не просто служба, а участие в зоне специальной военной операции. Военная техника и технологии, конечно, важны, но без людей ничто из этого не работает. Поэтому армия на ваших плечах, возвращайтесь с победой", - добавил мэр.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что Единый пункт отбора на военную службу по контракту был открыт 1 апреля 2023 года на улице Яблочкова на севере столицы. По будням прием граждан ведут с 09:00 до 20:00, в субботу с 09:00 до 18:00, а в воскресенье - с 09:00 до 16:00. Запись в пункт отбора также открыта онлайн на портале mos.ru. Там же размещен перечень необходимых для заключения контракта документов.