Принят закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ для части россиян

Фото: Андрей Епихин/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, который запрещает брать комиссии с физических лиц при оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Документ ко второму чтению вносился в четырех разных вариантах, в итоге была принята версия, по которой комиссия будет отменена для тех, кто нуждается в социальной поддержке.

Согласно принятому закону (№905546-7), перечень категорий лиц, которые нуждаются в поддержке, установит правительство. Финальная версия указывает, что комиссию не смогут взимать кредитные организации, операторы почтовой связи, платежные агенты и субагенты.

Документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Законопроект имеет долгую парламентскую историю - ему больше трех лет, он был внесен в парламент группой депутатов в феврале 2020 г., принят в первом чтении в апреле 2020 г. и с тех пор проходил согласование с заинтересованными сторонами. В парламентской базе, помимо финальной, можно было увидеть еще три версии текста законопроекта ко второму чтению. Первый вариант запрещал взимать комиссионное вознаграждение только с граждан, получающих пенсии или субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Кроме того, поправки освобождали от комиссии лишь уплату пеней. Второй вариант - банки, платежные агенты и операторы почтовой связи не смогут взимать комиссии с физлиц при оплате ими услуг ЖКХ, а также пеней за неполное или несвоевременное внесение платы. При этом законопроект предлагалось распространить на все категории граждан, а не только на тех, кто получает пенсии и субсидии. Третий вариант дублировал второй, был опубликован в базе данных 1 ноября и предполагал вступление в силу законопроекта со дня его официального опубликования.

В середине ноября о необходимости вернуться к рассмотрению данного законопроекта заявлял спикер парламента Вячеслав Володин. "Мы обсуждали этот вопрос с банками, потери действительно у банков будут из-за этого решения, но учитывая, что банки год финансовый заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, мы считаем правильным этот вопрос вынести на обсуждение", - сказал спикер, отметив, что получил одобрение Минфина.

Участники финансового рынка предупреждали, что предлагаемые меры могут привести к негативным последствиям для финансовых организаций и граждан: из-за отсутствия компенсации издержек кредитных и иных финансовых организаций снизится собираемость платежей для всей системы ЖКХ, что негативно отразится на работе организаций ЖКХ и, как следствие, приведет к ухудшению качества коммунальных услуг, а в ряде случаев к их неоказанию, что может потребовать выделения им государственной поддержки за счет бюджетных средств.

Инициативу запретить банкам взимать комиссии за оплату услуг ЖКХ ранее комментировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "В целом мы поддерживаем этот законопроект. Комиссии за ЖКХ становятся вмененной платой для людей при оплате такого рода услуг. Но при этом мы считаем важным рассмотреть вопрос, как и кто, за счет чего будет банкам компенсировать те расходы, которые у них неизбежно возникают, когда банки администрируют такого рода платежи", - сказала она.