В Иркутске подростка убили на остановке общественного транспорта
Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту убийства подростка на остановке общественного транспорта возбуждено в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в воскресенье.
"По версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальская в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Как отметили в пресс-службе регионального СКР, в воскресенье в Качугском районе региона были задержаны двое подростков, по предварительным данным, участвовавших в конфликте.
В пресс-службе областной прокуратуры журналистам уточнили, что девятикласснику было нанесено не менее четырех ножевых ранений.
В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в пресс-службе областного надзорного ведомства.