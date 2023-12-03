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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Иркутске подростка убили на остановке общественного транспорта

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту убийства подростка на остановке общественного транспорта возбуждено в Иркутске, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в воскресенье.

"По версии следствия, 2 декабря на остановке общественного транспорта на улице Байкальская в Иркутске в ходе конфликта между подростками был ранен 15-летний мальчик. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако потерпевшего спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как отметили в пресс-службе регионального СКР, в воскресенье в Качугском районе региона были задержаны двое подростков, по предварительным данным, участвовавших в конфликте.

В пресс-службе областной прокуратуры журналистам уточнили, что девятикласснику было нанесено не менее четырех ножевых ранений.

В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, добавили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Иркутск
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