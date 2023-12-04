Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-2, облетающий нефтепровод в Ставропольском крае, совершил жесткую посадку и перевернулся на бок в Георгиевском округе, сообщил глава округа Андрей Зайцев.

"На территории Георгиевского округа, возле дороги "Пятигорск - Георгиевск", около 10 часов утра совершил жесткую посадку и перевернулся на бок вертолет Ми-2, принадлежащий коммерческой компании, который совершал облет нефтепровода", - написал Зайцев в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, возможная причина случившегося – отказ одного из двигателей. На борту находились два пилота, никто не пострадал.

На месте уже работают сотрудники полиции и аварийно-спасательное формирование, проводятся все необходимые мероприятия.