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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:51

В Кремле отмечают нарастающие сложности ЕС с выделением помощи Украине

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюзу становится все сложнее выделять финансовую помощь Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На брифинге его попросили прокомментировать публикацию Financial Times о том, что Украина может не получить 50 млрд евро от Евросоюза из-за финансового кризиса в Германии и усиления позиций ультраправых в Европе

"Это, скорее, вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке", - сказал он.

Пескова также спросили, как это может отразиться на ходе СВО.

"Что касается нас, то специальная военная операция будет продолжаться. Наша экономика адаптировалась к условиям СВО и обеспечивает необходимый режим для ее продолжения", - заявил представитель Кремля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Дмитрий Песков Евросоюз Украина СВО
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