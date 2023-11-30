ЕК представит предложения по налогу на прибыль с российских активов 12 декабря

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия предварительно планирует 12 декабря обнародовать законодательную инициативу по использованию налога на прибыль с замороженных российских активов - размером в 211 млрд евро - для помощи Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Уточняется, что эти налоги планируют направить "на помощь в восстановлении Украины".

По словам собеседника агентства, проект также предусматривает объяснение того, почему предложение ЕС не будет противоречить налогообложению в странах-членах союза.

Некоторые страны ЕС обеспокоены предложением ЕК. Так, Бельгия, Германия, Франция, Италия и Люксембург высказали опасения в связи с ускорением процесса принятия соответствующего законодательства и призвали к более постепенному подходу. По информации источников, информированных о происходящем, на прошлой неделе они заявили остальным государствам ЕС, что ЕК следует начать с более неофициального документа. По их мнению, выдвигать официальное предложение преждевременно. 6 декабря по этому вопросу пройдет встреча ЕК с экспертами из разных стран союза.

В случае, если план комиссии примут 12 декабря, лидеры ЕС смогут его рассмотреть на саммите в Брюсселе позднее в декабре.

Агентство отмечает, что более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear. В октябре стало известно, что российские активы, замороженные в Euroclear, принесли почти 3 млрд евро прибыли с момента их заморозки и до третьего квартала 2023 года.

В октябре власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов от российских активов.

Решение заморозить российские активы в странах ЕС было принято в марте 2022 года.