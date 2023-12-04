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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин заявил, что активность РФ в международных делах будет только нарастать

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что активность России в международных делах будет только нарастать.

"Как бы кто ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам иностранных государств.

Президент подчеркнул, что Россия "не приемлет блоковую конфронтацию, любые шаги, идущие вразрез с Уставом ООН".

"Наша страна не имеет предвзятых, а тем более враждебных намерений к кому бы то ни было, и, конечно, рассчитывает, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов", - подчеркнул Путин.

Владимир Путин
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