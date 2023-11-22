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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном

Путин сообщил об отправке в Африку первых судов с бесплатным российским зерном
Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В среду в Африку направились первые корабли с бесплатным российским зерном, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере (продовольственной и энергетической безопасности - ИФ) остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия, и сегодня - хочу вас проинформировать - в Африку, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно", - сказал Путин, выступая на саммите "большой двадцатки", который прошел в среду в формате видеоконференции.

Путин отметил, что "на рынках нарастает турбулентность, обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности".

Африка Владимир Путин
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