Дума продлила на год права кабмина на особый режим налогового администрирования

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправку в Налоговый кодекс, которая продлевает полномочия правительства по установлению особенностей налогового администрирования на 2024 год.

Законопроект № 452648-8 правительство внесло в парламент в начале октября.

Поправка о полномочиях правительства в части налогового администрирования была введена в НК весной 2020 года и с тех пор ежегодно продлевается с рядом модификаций. Так в 2023 году правительство вправе принять акты, которые, в частности: продлевают сроки уплаты налогов, страховых взносов; продлевают сроки представления налоговой и бухгалтерской отчетности; вводят дополнительные основания для предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов; продлевают сроки взыскания налогов, страховых взносов; устанавливают основания неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное представление) в налоговые органы отчетности, документов.

В принятой Госдумой поправке уточняется, что в 2024 году правительство получит также право устанавливать особенности взыскания задолженности за счет денежных средств на счетах налогоплательщика: организации, индивидуального предпринимателя или налогового агента.