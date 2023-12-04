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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин предложил подумать о поддержке гражданских жен погибших участников СВО

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил подумать над мерами поддержки гражданских жен бойцов, погибших при исполнении воинского долга в рамках СВО.

"Безусловно, (надо - ИФ) подумать и на тему поддержки тех женщин, которые жили в гражданском браке со своими мужьями. Есть предусмотренные законом способы установления факта проживания в гражданском браке. Надо подумать на тему о том, как быть с такими женщинами, которые оказались в известной ситуации, которую вы описывали, и у которых нет свидетельства о браке с тем мужчиной, с любимым человеком, с которым они жили вместе на протяжении какого-то времени", - сказал Путин на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

"И даже есть случаи, и их немало, когда имеют общих детей. Чтобы ни дети не остались без поддержки, ни эти женщины. Но (нужно - ИФ) самым внимательным образом еще раз проанализировать правовую сторону этого вопроса. И если там есть необходимость внести какие-то коррективы с точки зрения организации их поддержки, то надо это обязательно сделать", - также заявил президент.

Владимир Путин
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