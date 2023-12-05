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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера

Утвержден перечень приоритетных грузов для районов Крайнего Севера
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перечень грузов северного завоза первой категории, они будут поставляться в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории в приоритетном порядке.

"В перечень, утвержденный распоряжением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, вошли товары семи категорий: топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, социально значимые продовольственные товары, непродовольственные товары первой необходимости, лекарства, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания – всего около 160 наименований", - говорится в сообщении на сайте правительства.

На закупку, а также доставку этих товаров в рамках северного завоза региональные власти могут предоставлять бизнесу бюджетные кредиты. Такая возможность предусмотрена еще одним постановлением, подписанным Мишустиным.

Северный завоз – комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Завоз товаров осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

Правительство РФ Михаил Мишустин
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