Песков отметил, что РФ пока не рассматривала вопрос о формате участия в G20 в Бразилии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Москва пока не рассматривала вопрос о формате участия в саммите G20 в 2024 году в Бразилии, но в любом случае от работы в формате "двадцатки" не отказывается, заявили в Кремле.

Саммит "двадцатки" в 2024 году пройдет в Бразилии, которая является участником Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест президента РФ. Ранее президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимир Путин может приехать на саммит G20 и что ему будет направлено приглашение. Однако позже президент Бразилии уточнил, что российский лидер сам "должен оценить последствия" своего решения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с этим сказал, что Россия пока не рассматривала вопрос о формате участия в саммите G20.

"Пока до этого еще дело не дошло, но в любом случае, так или иначе, Россия продолжает принимать участие в этом форуме", - заявил Песков.