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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября

Курс евро поднялся до 100 рублей впервые с 26 октября
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Курс евро поднялся на "Московской бирже" до 100 рублей впервые с 26 октября, доллар торгуется выше 92 рублей впервые с 13 ноября.

К 16:46 доллар дорожал на "Мосбирже" на 1,31 рубля, до 92,24 рубля. Евро к этому времени стоил 100 рублей, подорожав на 1,5 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,4 рубля - до 95,73 рубля. Юань подорожал на 15,55 копейки - до 12,89 рубля.

"Рубль несет потери на фоне завершения налогового периода, спада сырьевых цен, укрепления самого доллара, а также сезонного повышения госрасходов и активизации предпраздничного спроса на инвалюты. Сдерживают ослабление российской валюты обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки и эффект жесткой денежно-кредитной политики, который может быть усилен еще одним повышением ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ, - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. - В ближайшее время важно следить за уровнем 92,5 рубля/$1, где динамика курса может затормозиться и развернуться. Если же этот технический уровень будет пробит, то на горизонте появится следующая цель - 95 рублей/$1. Курсы доллара и евро могут начать отступать с середины месяца, когда состоится заседание ЦБ, а экспортеры начнут заранее готовиться к налоговому периоду. Краткосрочно ждем доллар на уровне 90-92,5 рубля".

Мосбиржа
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