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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Военные РФ вводили режим прекращения огня для ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие сообщили, что обеспечили проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, вводился режим прекращения огня.

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"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там заявили, что перед началом движения в пункте перехода российские саперы обследовали его на предмет неразорвавшихся боеприпасов.

"После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - отметили в ведомстве.

"После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины", - сообщили военные.

Минобороны РФ МАГАТЭ Запорожская АЭС ЗАЭС
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