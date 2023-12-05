Военные РФ вводили режим прекращения огня для ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие сообщили, что обеспечили проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, вводился режим прекращения огня.

"В целях безопасности наблюдателей МАГАТЭ по всему маршруту движения от назначенного места перехода - разрушенного моста у н.п. Каменское Запорожской области с 6.00 до 18.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся всеми российскими военнослужащими", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там заявили, что перед началом движения в пункте перехода российские саперы обследовали его на предмет неразорвавшихся боеприпасов.

"После завершения инженерной разведки российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию", - отметили в ведомстве.

"После короткой передачи дел на Запорожской АЭС прибывшим наблюдателям находившиеся в течение прошедшего месяца представители МАГАТЭ были безопасно доставлены военнослужащими Минобороны России и Росгвардии к месту перехода, где убыли на территорию Украины", - сообщили военные.