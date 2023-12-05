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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

На Запорожской АЭС сменились дежурные эксперты МАГАТЭ

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - На Запорожской АЭС произошла очередная ротация наблюдателей от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщил телеграм-канал станции.

"В составе миссии четыре инспектора. И их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - говорится в сообщении.

Новый состав миссии МАГАТЭ планирует встретить Новый год на ЗАЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Один энергоблок находится в режиме горячего останова для обеспечения собственных нужд станции, остальные - в холодном режиме. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

С 1 сентября прошлого года на АЭС дежурят несколько специалистов МАГАТЭ, которые периодически меняются. Предыдущая ротация состоялась 2 ноября.

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Росэнергоатом
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