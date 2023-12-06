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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Суд в Приморье отказался переводить шамана Габышева на более мягкое лечение

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Уссурийский районный суд в среду отказал в переводе якутского шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа, сообщил его защитник Алексей Прянишников.

"Судья Уссурийского райсуда Татьяна Павленко отказала в переводе якутского шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа. Габышев общественно опасен - таково мнение прокурора", - написал он в своем телеграм-канале.

"Таким образом, принудительное лечение Габышева в стационаре специализированного типа в Уссурийске продлено еще на полгода", - сообщил Прянишников "Интерфаксу".

По словам защитника, врачи настаивают на переводе Габышева в психиатрическую больницу общего типа.

В объединенной пресс-службе судебной системы региона "Интерфаксу" подтвердили, что ходатайство о переводе Габышева на более мягкое лечение не удовлетворено.

"Состоялось выездное судебное заседание по материалу об изменении мер медицинского характера в отношении Габышева, по результатам которого Уссурийским районным судом отказано в удовлетворении заявленного ходатайства. Габышев остается проходить лечение в стационарных условиях специализированного типа", - сообщил представитель пресс-службы.

Защита будет обжаловать постановление Уссурийского районного суда в Приморском краевом суде.

В марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Ранее шаман также находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске, срок лечения в этом медучреждении несколько раз продлевался.

Александр Габышев
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