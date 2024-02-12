Суд не удовлетворил жалобу на отказ о переводе шамана Габышева на мягкое лечение

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд отказал в удовлетворении жалобы на отказ Уссурийского районного суда в переводе якутского шамана Александра Габышева в психиатрическую больницу общего типа, сообщил его защитник Алексей Прянишников.

"Судья Приморского краевого суда Дмитрий Пархоменко отказал в удовлетворении нашей жалобы на постановление Уссурийского райсуда о продлении принудительного лечения шамана Александра Габышева в психбольнице спецтипа в Уссурийске", - написал Прянишников в своем телеграм-канале в понедельник.

Как сообщалось, в декабре Уссурийский районный суд отказал в переводе Габышева в психиатрическую больницу общего типа. Таким образом принудительное лечение шамана в стационаре специализированного типа в Уссурийске было продлено еще на полгода. Защита решила обжаловать судебное решение.

В марте 2019 года Габышев отправился в пешее путешествие длиной 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Шамана несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свой "поход".

Госэкспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Ранее шаман также находился в Новосибирской психиатрической больнице (стационаре) специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в приморском Уссурийске, срок лечения несколько раз продлевался.