Прокуратура и СК проверят обстоятельства возгорания двигателя у самолета в Улан-Удэ

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт "Байкал" в Улан-Удэ, где в четверг утром у грузового самолета загорелся левый двигатель, работает в обычном режиме, сообщил гендиректор аэропорта Дмитpий Гapмaeв. В связи с инцидентом проводится прокурорская проверка.

"Байкал работает в штатном режиме. Рейсы обслуживаются согласно расписанию", - написал Гармаев в Telegram.

Проверку инцидента проведет Бурятская транспортная прокуратура, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, двигатель загорелся при взлете Ту-204 компании "Авиастар", который должен был лететь в Чжанчжоу. Самолет благополучно сел, двигатель потушили, никто не пострадал. На борту было пять членов экипажа.

Причины произошедшего устанавливаются.

Пресс-служба Росавиации сообщает, что самолет был без коммерческой загрузки. Судно отстранено от полетов для оценки технического состояния.

Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СКР начал доследственную проверку по ч.1 ст.263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Авиакомпания "Авиастар-Ту" занимается почтовыми перевозками внутри страны и грузоперевозками между Россией и Китаем. На начало 2023 года у нее были пять Ту-204 и три Boeing-757-200.