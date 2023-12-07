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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Путин назвал хорошими перспективы партнерства РФ и Омана в энергетике и туризме

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин видит хорошие перспективы для развития сотрудничества в энергетике и туризме РФ с Оманом.

"Наши компании проявляют интерес к работе в сфере энергетики", - сказал президент на встрече с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.

Путин обратил внимание на то, что между РФ и Оманом "сейчас открыты прямые авиационные рейсы", поэтому "туризм - тоже одно из направлений деятельности, очень интересное и перспективное".

Владимир Путин Оман РФ
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