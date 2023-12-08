РФ за 11 месяцев сократила производство водки на 4,7%, вина - на 8,9%

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Алкогольные предприятия РФ за 11 месяцев этого года произвели 71,9 млн декалитров (дал) водки, что на 4,7% меньше, чем годом ранее, сообщает Росалкогольтабакконтроль (бывшее Росалкогольрегулирование).

По сравнению с 11 месяцами 2021 года (71,7 млн дал) производство в этом году выше.

В последнее время ведомство приводит и данные за аналогичный период 2021 года, поскольку считает, что рынок после "разнонаправленных тенденций 2022 года в настоящее время стабилизируется и возвращается к тем пропорциям, которые наблюдались в 2021 году". Речь, в частности, идет о сокращении в прошлом году экспорта, перенаправлении объемов на внутренний рынок, импортозамещении. Воздействие внешних факторов на отрасль было очень сильным, поэтому сравнение показателей этого года с прошлогодними в Росалкогольтабакконтроле считают не совсем корректным.

В ноябре производство водки в годовом выражении выросло на 3%, до 8,7 млн дал. Но по сравнению с ноябрем 2021 года (9,4 млн дал) этот показатель оказался ниже.

Выработка коньяка в январе-ноябре составила 7,8 млн дал, что на 3,9% меньше, чем год назад. За аналогичный период 2021 года было выработано 7,1 млн дал. В ноябре производство выросло на 3,9%, до 938,4 тыс. дал. Это выше и показателя ноября 2021 года (871,5 млн дал).

Всего предприятия отрасли за 11 месяцев этого года выпустили 99,98 млн дал спиртных напитков, что на 3,4% меньше, чем год назад. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года (94,4 млн дал) производство выросло. В ноябре в годовом выражении производство увеличилось на 2%, до 12,1 млн дал и немного снизилось в сравнении с ноябрем 2021 года (12,2 млн дал).

Винодельческие предприятия в январе-ноябре этого года произвели 27,5 млн дал виноградных вин, что на 8,9% меньше, чем год назад. Это немного больше, чем за 11 месяцев 2021 года (27,3 млн дал). В минувшем месяцев падение в годовом выражении составило 15,5%, до 2,7 млн дал. Но это больше, чем в ноябре 2021 года (2,5 млн дал).

Производство игристых (шампанских) вин за 11 месяцев снизилось на 11,2%, до 12,6 млн дал. Это больше, чем за 11 месяцев 2021 года (11,3 млн дал). Причем в ноябре их розлив упал в годовом выражении на 26,2%, до 1,8 млн дал. Этот показатель был также ниже и ноября 2021 года (2 млн дал).

Выработка ликерных вин за 11 месяцев уменьшилась на 18,1%, до 777,9 тыс. дал. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (173,4 млн дал) это значительно больше. В ноябре таких вин было произведено 93,5 тыс. дал, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Показатель ноября 2021 года - 10,5 тыс. дал.

Слабоалкогольной продукции за 11 месяцев было выпущено 20,3 млн дал, что на 18,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. За 11 месяцев 2021 года производство составило 13,3 млн дал. В ноябре ее выпуск вырос на 38,1%, до 2,5 млн дал. Это также выше показателя ноября 2021 года (1,8 млн дал).

Всего производство алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 11 месяцев этого года составило 172,5 млн дал, что на 4% меньше прошлогоднего. За аналогичный период 2021 года этот показатель составлял 162,1 млн дал.

В ноябре производство в годовом выражении снизилось на 1,6%, до 20,6 млн дал, но было выше, чем в ноябре 2021 года (20,3 млн дал).