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Депутаты предложили модифицировать пошлину за лицензию на продажу алкоголя

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который определяет размер пошлины за получение или продление лицензии на продажу алкоголя в зависимости от количества магазинов, указанных в заявлении.

Документ №506452-8 размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по экономической политике Максимом Топилиным.

Сейчас размер государственной пошлины за лицензию составляет 65 тыс. руб. в год вне зависимости от количества принадлежащих организациям торговых объектов или объектов общественного питания. Предлагается установить пошлину в размере 20 тыс. руб. на каждый торговый объект или объект общественного питания в год.

"Действующий размер государственной пошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции является непосильным для малых предприятий. Это приводит к полному прекращению их деятельности либо осуществлению ими розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, что, в свою очередь, способствует развитию нелегального рынка алкогольной продукции", - говорится в пояснительной записке.

Авторы приводят данные, по которым основной объем нелегального алкоголя в стране (около 65% или более 20 млн дал) продается через нелицензированную розницу. "Наиболее остро это проявляется в отдаленных малонаселенных районах, селах и деревнях, в результате чего целые территории не обеспечены легальными точками продажи алкогольной продукции", - говорится в пояснительных материалах.

Одновременно депутаты внесли законопроект №506709-8, по которому деятельность организации будет приостанавливаться либо лицензия аннулироваться в отношении того объекта, где было допущено нарушение. Сейчас аннулирование или приостановка продажи алкоголя распространяется на все точки продажи владельца лицензии.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 апреля 2024 г.

Максим Топилин Госдума
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