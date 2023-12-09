Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта после временного закрытия для большегрузов из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 11:00 9 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение большегрузного транспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ было запрещено с 02:20 мск 8 декабря в связи с ухудшением погодных условий.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Названы победители ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания

Что произошло за день: пятница, 8 декабря

Яйца в ноябре сохранили лидерство по росту цен на продукты питания в России

Google оштрафован на 4 млн рублей за нарушение самоконтроля и фейки об СВО

Google оштрафован на 4 млн рублей за нарушение самоконтроля и фейки об СВО

Путин поручил до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан

Потребление энергомощности в России в пятницу обновило исторический максимум

Ожидается участие Путина в съезде "Единой России"

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Российские туристы на Новый год чаще всего выбирают Италию из стран Европы

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });