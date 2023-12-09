Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге разрешено для всех видов транспорта после временного закрытия для большегрузов из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 11:00 9 декабря 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Движение большегрузного транспорта на участке Владикавказ - Ларс в направлении на выезд из РФ было запрещено с 02:20 мск 8 декабря в связи с ухудшением погодных условий.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.