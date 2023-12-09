Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за непогоды

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Непогода спровоцировала приостановку движения грузовиков по Военно-Грузинской дороге, ведущей из РФ в Грузию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии в субботу.

Ограничения введены на участке от Владикавказа до населенного пункта Ларс с 20:40 по московскому времени до особого распоряжения.

По данным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, всего в электронной очереди на выезд из РФ в сторону Грузии зарегистрировано 3,5 тыс. грузовиков.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.