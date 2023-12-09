Бывшую и.о. главы Минздрава Удмуртии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего замминистра здравоохранения Удмуртии, сообщает пресс-служба управления в субботу.

"Обвиняемая, исполнявшая длительное время обязанности министра здравоохранения Удмуртской Республики, в период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года обеспечила заключение Минздравом более 2,3 тыс. госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов с подконтрольными ее знакомым коммерческими организациями на сумму более миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Отмечается, что в рамках расследования дела проведены обыски, изъята документация. Обвиняемая отправлена под домашний арест.

Пресс-служба Минздрава Удмуртии сообщает, что уголовное дело возбуждено в отношении Натальи Якимовой. "Министерство здравоохранения Удмуртской Республики оказывает содействие следствию, предоставлены все необходимые документы", - говорится в сообщении.

Якимова была назначена замминистра здравоохранения Удмуртии в феврале 2022 года, в августе стала и.о. главы Минздрава республики. Оставила пост в сентябре 2023 года.