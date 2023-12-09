Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Бывшую и.о. главы Минздрава Удмуртии обвинили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следователи управления СКР по Удмуртии возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего замминистра здравоохранения Удмуртии, сообщает пресс-служба управления в субботу.

"Обвиняемая, исполнявшая длительное время обязанности министра здравоохранения Удмуртской Республики, в период с августа 2022 года по сентябрь 2023 года обеспечила заключение Минздравом более 2,3 тыс. госконтрактов на поставку медицинского оборудования и медикаментов с подконтрольными ее знакомым коммерческими организациями на сумму более миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Отмечается, что в рамках расследования дела проведены обыски, изъята документация. Обвиняемая отправлена под домашний арест.

Пресс-служба Минздрава Удмуртии сообщает, что уголовное дело возбуждено в отношении Натальи Якимовой. "Министерство здравоохранения Удмуртской Республики оказывает содействие следствию, предоставлены все необходимые документы", - говорится в сообщении.

Якимова была назначена замминистра здравоохранения Удмуртии в феврале 2022 года, в августе стала и.о. главы Минздрава республики. Оставила пост в сентябре 2023 года.

Удмуртия СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в "Зарядье"

Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдёт 16 декабря в "Зарядье"

"Единая Россия" и ОНФ организуют выдвижение Путина для участия в выборах

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Снег будет идти в Москве с субботы и до конца следующей недели

Названы победители ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания

Что произошло за день: пятница, 8 декабря

Яйца в ноябре сохранили лидерство по росту цен на продукты питания в России

Google оштрафован на 4 млн рублей за нарушение самоконтроля и фейки об СВО

Google оштрафован на 4 млн рублей за нарушение самоконтроля и фейки об СВО

Путин поручил до 1 августа доработать процедуру внесудебного банкротства граждан

Потребление энергомощности в России в пятницу обновило исторический максимум

Ожидается участие Путина в съезде "Единой России"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });