Минобороны РФ заявило о групповом ударе по местам производства боеприпасов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли групповой авиаудар по местам производства на Украине боеприпасов для РСЗО и оперативно-тактических ракет, сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам производства боеприпасов для реактивных систем залпового огня "Ольха", "Град" и оперативно-тактических ракет "Гром", - заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, цели ударов достигнуты - все назначенные объекты поражены.

Войска РФ нанесли удары по аэродрому Кульбакино в Николаевской области и оружейному складу близ Волчанска в Харьковской области, заявили в Минобороны России.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны в районе города Волчанск Харьковской области, поражена военная инфраструктура на аэродроме Кульбакино Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 118 районах", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что российскими средствами противовоздушной обороны уничтожено 11 украинских беспилотников в Запорожской области, ДНР и ЛНР.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9588 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 13924 танка и других боевых бронированных машин", - добавили в Минобороны.

По направлениям

Российские военные отразили семь украинских атак в течение суток в зоне специальной военной операции.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку штурмовой группы 1-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

По данным ведомства, на донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак в районах населенных пунктов Белогоровка, Красное и Шумы Донецкой народной республики.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в течение суток российские военные наносили удары по позициям и технике ВСУ на купянском, запорожском и херсонском направлениях.