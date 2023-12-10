Восстановлено движение на погранпереходе "Полтавка" в Приморье

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Возобновлено грузовое движение на пограничном переходе "Полтавка" на границе РФ и КНР в Приморье, поврежденном во время тайфуна "Ханун" в августе, написал заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко в своем телеграм-канале.

"Открыли автомобильный пункт пропуска "Полтавка". В рекордный срок, чуть более чем за 2 месяца, восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику. Грузовое движение восстановлено", - написал Стецко.

Он добавил, что открытие пассажирского движения "максимально ускоряют".

Как сообщалось, автомобильный пункт пропуска Полтавка (РФ) - Дуннин (КНР) во время паводка получил значительные повреждения и с 11 августа приостановил работу. После наводнения также был разрушен мост, соединяющий российскую и китайскую территории.