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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Восстановлено движение на погранпереходе "Полтавка" в Приморье

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Возобновлено грузовое движение на пограничном переходе "Полтавка" на границе РФ и КНР в Приморье, поврежденном во время тайфуна "Ханун" в августе, написал заместитель председателя правительства Приморского края Николай Стецко в своем телеграм-канале.

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"Открыли автомобильный пункт пропуска "Полтавка". В рекордный срок, чуть более чем за 2 месяца, восстановили мост, отремонтировали помещения, обновили технику. Грузовое движение восстановлено", - написал Стецко.

Он добавил, что открытие пассажирского движения "максимально ускоряют".

Как сообщалось, автомобильный пункт пропуска Полтавка (РФ) - Дуннин (КНР) во время паводка получил значительные повреждения и с 11 августа приостановил работу. После наводнения также был разрушен мост, соединяющий российскую и китайскую территории.

Приморский край Приморье
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