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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Застрявших из-за наводнения в Приморье 250 туристов из КНР вернули на родину

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Более 200 китайских туристов благополучно вернулись из Приморья на родину, несмотря на осложнившуюся из-за наводнения ситуацию в регионе, сообщила заместитель начальника отдела развития туризма краевого агентства по туризму Юлия Корсак.

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"Агентство по туризму активно взаимодействует с генконсульством КНР, в том числе в части принятия оперативных решений. Это подтвердила чрезвычайная ситуация, которая возникла в связи с наводнением. Туристы, которые въехали по электронным визам в пункт пропуска Полтавка, к сожалению, выехать не смогли", - сказала она на сессии "КНР 2.0: перезагрузка традиционных турпотоков" в рамках II Всероссийского туристического форума "Открой Дальний Восток" в Хабаровске в четверг.

Корсак отметила, что краевые власти во взаимодействии с генконсульством КНР организовали выезд более 250 туристов, их вывезли через другой пункт пропуска.

Все туристы благополучно вернулись в Китай, добавила она.

Ранее Приморье оказалось в зоне подтоплений из-за тайфуна "Ханун" и длительных дождей. В регионе с 15 августа введен режим ЧС регионального уровня. В крае продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Подтопление в Приморье

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КНР Китай Приморье
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