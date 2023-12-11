Российские военные за сутки отразили 18 атак ВСУ на донецком направлении

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные за минувшие сутки отразили на донецком направлении 18 атак украинской армии, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили за сутки 18 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Артемовское, Клещеевка, Курдюмовка и Георгиевка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, противник потерял на этом направлении "до 200 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, а также две гаубицы Д-30".

На купянском направлении действиями подразделений "Западной" группировки войск, ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка (ЛНР). Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля, говорится в сводке.

"На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской народной республики. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля", - сказано в сообщении.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Макаровка (ДНР). Общие потери противника составили до 80 военнослужащих и три автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства AN/TPQ-50, информирует Минобороны России.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражены четыре атаки штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Кроме того, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказано в сообщении.

На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 40 военнослужащих и четыре автомобиля, говорится в пресс-релизе.