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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Минобороны сообщило об ударах по украинским войскам на купянском и краснолиманском направлениях

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило об ударах артиллерии, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и вертолетов по подразделениям украинской армии на ряде направлений, захвате десантниками опорного пункта ВСУ в Запорожской области.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Первой танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил два пункта временной дислокации ВСУ в зоне проведения СВО на купянском направлении. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, также на купянском направлении самоходные артиллерийские установки "Мста-С" группировки "Запад" уничтожили штурмовую группу и бронетранспортер М113 армии Украины.

"Артиллеристы группировки войск "Запад" в круглосуточном режиме наносят точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям и живой силе ВСУ в зоне проведения специальной военной операции", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство сообщило, что на краснолиманском направлении вертолеты нанесли удары по украинским военным и их опорному пункту. В составе группы действовали разведывательно-ударный вертолет Ка-52, транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8, говорится в сообщении.

По информации Минобороны РФ, на краснолиманском направлении ночью удары по позициям ВСУ нанесли расчеты РСЗО "Град".

"Слаженная работа военнослужащих расчёта РСЗО "Град" и разведывательных подразделений позволяет эффективно поддерживать действия штурмовых подразделений ЦВО, нанося массированные удары по укрепленным районам, технике и живой силе ВСУ в районах Торского участка и Серебрянского лесничества краснолиманского направления зоны СВО", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, подразделения Воздушно-десантных войск РФ заняли и зачистили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении у села Работино. "По итогам боя было уничтожено большое количество украинских военнослужащих, двое сдались в плен", - говорится в сообщении Минобороны России.

Минобороны РФ ВСУ Запорожская область
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