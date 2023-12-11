Глава Поморья предложил расширить категории получателей арктической ипотеки

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский предложил дать субъектам РФ право расширять категории получателей арктической ипотеки.

"Арктическая ипотека – это инструмент, который должен быть направлен на развитие экономики, поэтому в качестве предложения вношу идею дать возможность субъектам РФ определять дополнительно по две-три категории получателей этой льготной ипотеки исходя из реальных потребностей региональной экономики. Для Архангельской области – это, например, могли бы быть сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса и ученые", - сказал Цыбульский в ходе совещания по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ, которое в Архангельске провел президент Владимир Путин.

По словам главы Поморья, за первую неделю в регионе на одобрение арктической ипотеки было подано более 600 заявок.