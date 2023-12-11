В Петербурге осудили обвиняемых в хищении при строительстве подстанции "Газпром Арены"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о мошенничестве при строительстве подстанции для "Газпром Арены". Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города. Газпром Арена

Фигуранты дела – Алексей Горячев, Иван Карпович и Евгений Осипов. В зависимости от степени участия им вменялись эпизоды по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денег, приобретенных в результате совершения преступления).

По данным пресс-службы, по статье 174.1 УК РФ Горячев и Карпович полностью оправданы в связи с отсутствием состава преступления в их действиях. За ними признано право на реабилитацию.

По части 4 статьи 159 УК РФ Горячев приговорен к 2,5 годам в колонии общего режима, Карпович и Осипов получили по 1,5 года.

"У всех зачтено время под стражей, домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым", - говорится в сообщении.

Также суд взыскал в пользу ПАО "Россети Ленэнерго" в солидарном порядке с Горячева и Карповича свыше 9,7 млн рублей, с Горячева и Осипова – около 15 млн рублей.

Как отмечает пресс-служба судов, фигуранты вину признали частично.

По версии следствия, в январе 2015 года - декабре 2018 года фигуранты, используя фиктивные документы с информацией о завышенной стоимости силового кабеля, похитили более 300 млн рублей, выделенных ПАО "Россети Ленэнерго" для кабельной линии 110 кВ Крестовская-Василеостровская (подстанция "Крестовская").

Кроме того, предварительно было установлено, что в марте 2015 года - октябре 2016 года два фигуранта аналогичным путем, указывая в документах завышенную стоимость силового кабеля, похитили более 100 млн рублей АО "Санкт-Петербургские электрические сети".

Согласно открытым данным, подстанция "Крестовская" была построена для электрификации стадиона на Крестовском острове ("Газпром Арена", стадион "Санкт-Петербург"). По сведениям региональных СМИ, "Ленэнерго" выступило заказчиком работ по прокладке двух кабельных линий от "Василеостровской" к "Крестовской".